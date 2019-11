Borse di studio FCA, a Torino premiati i figli di 36 dipendenti Sevel

C'erano anche 36 ragazzi, figli di dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa, tra le centinaia di giovani italiani che questa mattina, a Torino, sono stati premiati nell’ambito dei “Sergio Marchionne Student Achievement Awards”, l’iniziativa, giunta alla 24/a edizione, che assegna ogni anno premi e borse di studio ai figli dei dipendenti di Fiat Chrysler Automobiles e di CNH Industrial. In Italia sono stati assegnati riconoscimenti a 282 giovani, ma i premi vengono anche distribuiti in altri Paesi dove i due Gruppi hanno una loro presenza significativa, tra cui Brasile, Cina, Francia, Belgio, Polonia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Stati Uniti, Argentina, Canada, Messico e Serbia.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, e il Chief Operating Officer della Regione EMEA, Pietro Gorlier.

“Se volete andare da qualche parte, lasciare un segno - ha detto Pietro Gorlier parlando ai figli dei dipendenti - allora prendete dei rischi, sfidate l'ignoto e buttatevi nel mondo senza sapere cosa troverete. Non cercate il lavoro più facile o quello più comodo. Scegliete invece qualcosa che vi metta alla prova e che vi spinga oltre quello che già conoscete. Per questo è importante ricordarsi a cosa serve davvero lo studio: non serve per imparare a vedere il mondo con gli occhi degli altri, ma per imparare a capirlo con i propri. Questa è la vera essenza della libertà. Ci sarà sempre una grande pressione intorno a voi, vi diranno in molti cosa fare e molti saranno pronti a sottolineare i vostri errori. L'unico modo per essere sempre se stessi è quello di decidere con la vostra testa”.

Creato nel 1996, il programma dei premi e delle borse di studio - intitolato dallo scorso anno all’ex Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles scomparso nel luglio 2018 dopo oltre 14 anni di attività all'interno del Gruppo - ogni anno assegna circa 2mila riconoscimenti in denaro per coloro che hanno conseguito i migliori risultati al termine dei cicli di studio di livello medio superiore e universitario.