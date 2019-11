Incrocio pericoloso sulla ss16 a Lido Le Morge: al via la realizzazione di una rotatoria

"È un intervento atteso da anni. Dal nostro insediamento in Comune ci siamo adoperati perchè potesse realizzarsi". Il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, non nasconde la soddisfazione per l'imminente inizio dei lavori di costruzione di una rotatoria lungo la statale 16 all'incrocio di località Le Morge. Un incrocio pericoloso che, nel corso degli anni, è stato scenario di numerosi incidenti, molti, purtroppo, anche con conseguenze gravi. E, negli anni, tante erano state le voci che si erano levate affinchè l'incrocio lungo la statale 16 che porta al lungomare e al paese fosse messo in sicurezza.

"I lavori inizieranno lunedì - spiega il sindaco Di Fonso - e dureranno alcuni mesi. La ditta, con cui ieri ho effettuato un sopralluogo sul posto, ha garantito che terminerà i lavori nel minor tempo possibile. È stato un anno e mezzo di costante dialogo con l'Anas - sottolinea il primo cittadino -. Ci siamo interfacciati con umiltà e portando avanti le istanze della nostra comunità. Da quell'incrocio partiremo poi per valorizzare la strada San Tommaso, che va al paese, così da avere una strada che, dal cuore di Torino di Sangro arriva fin sulla costa. Grazie a dei fondi nazionali potremo sostituire l'illuminazione con un piano di efficientamento energetico".