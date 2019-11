La funzionaria del Comune di Fossacesia nominata Cavaliere della Repubblica

Il Prefetto della Provincia di Chieti, Giacomo Barbato, nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Salone d’Onore del Palazzo Prefettizio, ha conferito l’Onorificenze al Merito di Cavaliere della Repubblica Italiana, a Lucia Nardone, ragioniera, responsabile del Settore Finanze e Tributi del Comune di Fossacesia

“Siamo felici per questo meritatissimo riconoscimento attribuito a una donna davvero speciale come Lucia Nardone – ha affermato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Fossacesia le deve molto: per la disponibilità, serietà e spirito di abnegazione dimostrati in 37 anni di servizio presso il nostro Ente. Il suo attaccamento alla nostra città, Lucia lo ha dimostrato quando dal settembre 2017, pur andata in pensione per raggiunti limiti contributivi ed anagrafici, ha proseguito il suo operato all’interno del Comune come volontaria. Ha confermato la sua disponibilità anche per i due anni successivi sino ad agosto del 2020. Con questa esemplare disponibilità di volontaria ha permesso al nostro Ente di risparmiare circa 150mila euro di stipendi, lavorando tutti i giorni. Pochi avrebbero fatto altrettanto, un esempio nella Pubblica Amministrazione italiana e una grande prova di rispetto e attaccamento nei confronti del lavoro e dell’intera comunità fosssacesiana”.