Fossacesia, iniziati i lavori alla palestra polivalente

I danni causati dalla grandinata del 10 luglio scorso si sono fatti sentire anche sulla palestra polivalente in via 1° Maggio, di Fossacesia. A distanza di qualche giorno da quell’evento, infatti, nella struttura sono comparsi altri problemi per i quali è stato necessario intervenire con solerzia.

“Sono ora iniziati i lavori per l’impermeabilizzazione della copertura in corrispondenza dei locali spogliatoi. È un primo step – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - ma fondamentale per poi procedere con gli altri interventi che ci restituiranno un impianto rimesso a nuovo sia sotto il profilo igienico, che strutturale”.

“Si tratta di un passaggio importante di miglioramento e riqualificazione complessiva della palestra – sottolinea l’assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli –. L’impianto è molto utilizzato per la pratica sportiva, e necessitava di una manutenzione straordinaria per migliorarne la sicurezza e la fruibilità”.

Nei prossimi mesi, inoltre, l'Amministrazione comunale prevede di intervenire per rifare gli intonaci e sistemare infissi e consentire alle società sportive di poter svolgere regolarmente le loro attività agonistiche.