A Torino di Sangro si fa festa per i 70 anni di matrimonio di Salvatore e Concetta

Raggiungere i 70 anni anni di matrimonio non è un traguardo per tutti. Ed è per questo che oggi saranno in tanti a Torino di Sangro a stringersi a Salvatore Giorgio e Concetta Persichitti che festeggeranno le loro "nozze di ferro". Salvatore, classe 1928, e Concetta, due anni più giovane (e che compirà gli anni tra due giorni), si sono uniti in matrimonio il 27 ottobre 1949 nella loro Torino di Sangro. Una lunga storia d'amore, sbocciata in anni duri, quelli della seconda guerra mondiale, che ha attraversato tante epoche per giungere ben salda fino ai nostri giorni.

Oggi, nel celebrare questa unione così ricca di affetto e segnata dalla longevità, potranno godere dell'affetto di tanti parenti e amici e, in modo speciale, di quello del figlio Agostino e della nuora Gigliola, dei nipoti Antonio e Salvatore e del pronipote Leano.

"Viviamo con gioia questa bella ricorrenza - dice il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso - che rallegra tutta la comunità torinese. Salvatore e Concetta sono un esempio di vita matrimoniale e due figure preziose per tutti noi. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale auguro di vivere una giornata speciale nel segno dell'amore che, nei settant'anni di cammino insieme, hanno saputo trasmettere alla loro famiglia".