L’impresa fiumana di D’Annunzio in un recital a Fossacesia

A cento anni dall’impresa fiumana, Milo Vallone e Franca Minnucci daranno vita ad un recital-concerto sul grande evento storico che ha visto protagonista il poeta soldato, realizzando per questa occasione letture di raro ascolto accompagnate da brani musicali originali con la voce cantate di Libera Candida D’Aurelio e con Fabio D’Onofrio al pianoforte.

L’appuntamento è per stasera sabato, 26 ottobre, alle ore 17:30, al Parco dei Priori di Fossacesia, area San Giovanni in Venere, per lo spettacolo dedicato a Gabriele D’Annunzio. “Si tratta di un evento appassionante, attraverso il quale molti potranno rivivere una delle pagine della nostra storia più significative”, afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

“Quell’impresa ebbe un grande significato storico, per questo siamo felici di poterla conoscerla meglio – sottolinea l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. È importante soprattutto per i nostri giovani per scoprire D’Annunzio combattente, patriota attraverso questo recital di grande intensità, dedicato alla figura del Vate”.