Una piantina per ognuno dei 34 nuovi nati a Fossacesia

Domani, sabato 26 ottobre, alle ore 11, al Parco della Libertà di Fossacesia, verrà celebrata la ‘Festa dell’Albero’. L’Amministrazione comunale consegnerà ai nuovi nati nel 2019 delle piante, mentre nell’area del parco dedicata a loro sarà messa a dimora una pianta di melograno, simbolo della vita.

“La Festa dell’Albero è giunta alla XI edizione e con questa iniziativa - ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - non solo vogliamo salutare i nuovi cittadini della nostra città, ma anche rinforzare il legame tra uomo e natura, fondamentale per la sopravvivenza del nostro Pianeta. Piantiamo un altro albero nel Parco della Libertà, altri vengono donati, sono gesti semplice ma che per noi e per le future generazioni hanno un grande significato: ricordare che senza gli alberi non c’è futuro”.

“Dal primo novembre 2018, quando si è svolta la precedente Festa, al 24 ottobre 2019, sono 34 i nuovi arrivati a Fossacesia. Di questi, 12 sono femminucce e 22 i maschietti, tra loro due messi al mondo da genitori stranieri, che da tempo vivono a Fossacesia, che si dimostra, tra l’altro città dell’accoglienza”, conclude l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli.