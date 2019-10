Atessa, al via i lavori di consolidamento del centro storico

Al via ad Atessa gli interventi di consolidamento del centro storico. Le opere, di rafforzamento e difesa dalle frane, interessano il costone sottostante via Sant'Antonio e via Rio Falco, zona densamente abitata.

"Qui - raccontano alcuni residenti - il terreno ha ceduto in più punti e gli smottamenti, circa sei anni fa, hanno persino raggiunto le fondamenta di qualche palazzina, costringendo alcune famiglie all’evacuazione e a lasciare le proprie case".

Adesso i lavori di messa in sicurezza dell'area. "Abbiamo riprogrammato un vecchio progetto - spiega il sindaco Giulio Borrelli - per indirizzarlo su diversi canali di finanziamento. Abbiamo così potuto avviare interventi necessari e indifferibili per proteggere un versante del centro storico. Tre i canali individuati per i finanziamenti. Il cantiere in attività rientra nel piano di investimenti regionali della prima annualità 2019; i fondi dell'8 per mille; la riprogrammazione delle economie di fondi europei PAR-FAS 2007-2013. Questi ultimi due canali prevedono interventi di spesa complessiva di 750 mila euro". La prima gara se l'è aggiudicata una ditta di Foggia per 341mila euro a fronte di un progetto iniziale di 450 mila.

Ma come procedono i lavori nel cantiere appena aperto? "Stiamo realizzando - spiega il geologo Donato Fatigato - tre paratie su pali, di cui due doppie, travi e muri di contenimento. Paratie che saranno anche tirantate con perforazioni sub orizzontali. I pali sono 76, di 180 centimetri di diametro ciascuno, adeguatamente armati, che andranno ad una profondità di 15 metri. Poi ci sarà anche un intervento, con canali e pozzetti, per il deflusso delle acqua piovane fino a valle".

I lavori non riguardano solo il consolidamento della zona. "Oltre a mettere in sicurezza una porzione del centro storico - riprende Borrelli – andremo anche a migliorare via Rio Falco, ampliando parte della strada e creando una piazzuola, che servirà per il parcheggio delle auto".