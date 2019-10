Atessa, lavori di riasfaltatura e sistemazione delle strade

Sono ripresi gli interventi di sistemazione e riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità comunale di Atessa. “È da tanti anni – dice il sindaco, Giulio Borrelli - che queste strade non venivano sottoposte a manutenzioni straordinarie e a rifacimenti”.

I lavori, per complessivi 400 mila euro (300 mila di fondi comunali derivanti dalle entrate vendita Sangro Servizi e 100 mila di finanziamento statale) sono stati decisi dall'attuale Giunta per alleviare, almeno in parte, i disagi che la popolazione vive da molto tempo a causa delle mancate manutenzioni. In questi giorni sono stati oggetto di intervento i tratti più disastrati e malmessi di Castelluccio, Riguardata Scalella e Pili-Rocconi.

In precedenza i lavori hanno riguardato via degli Orti, via del Tratturo, tratto Collepietre-Castelluccio, Via della Mucceria, due sottopassi e canaline di scolo scorrimento veloce, via della Bonifica, via Forca di Lupo. Sono diversi i tratti di arterie che hanno riacquistato funzionalità e decoro. L'amministrazione comunale sta anche sollecitando la Provincia a intervenire sulle strade di propria competenza.

I problemi più evidenti, come spiegano i tecnici comunali, riguardano “fessurazioni ampiamente diffuse, sgranamento della superficie, perdita di malta bituminosa per usura e vetustà, distacco del manto in placche ampie ed irregolari, formazione di buche, anche per sfondamento dell’intera massicciata stradale, avvallamenti, anche profondi, e disconnessioni per cedimenti franosi”.