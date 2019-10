Fossacesia, al via la pulizia delle palazzine di via Lanciano

Avviata la pulizia dell’area circostante le due palazzine di edilizia residenza pubblica di via Lanciano, all’ingresso di Fossacesia. Gli alloggi sono quasi tutti disabitati e gli occupanti sono stati trasferiti nei nuovi alloggi di via delle Croci, in zona San Pietro.

L’area di via Lanciano risulta essere in stato di degrado: cumuli di rifiuti abbandonati sono presenti vicino agli edifici, con evidente ripercussioni sul decoro ed igiene pubblica nonché sull’immagine stessa di Fossacesia. I lavori di bonifica sono eseguiti dalla ditta che ha realizzato i nuovi edifici ERP in via delle Croci, a cui andranno in permuta i vecchi fabbricati che sorgono in via Lanciano.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - ha studiato una serie di interventi per riqualificare la zona sotto il profilo urbanistico, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto Aree degradate urbane del Governo, con il progetto ‘Una Torre per la Città’. L’area di via Lanciano sarà quindi riqualificata e si procederà sulla base di un accordo con la ditta che ha realizzato i nuovi alloggi di EPR nella zona San Pietro”.

Di Giuseppantonio sta inoltre verificando in quali altre vie e zone della città è necessario procedere a interventi di bonifica per mantenere pulita e accogliente Fossacesia.