Fossacesia, la strada provinciale per il Sangro sarà riasfaltata da Unireti

La strada provinciale per il Sangro sarà rimessa a nuovo dalla Unireti – società concessionaria delle reti gas per conto del Comune di Fossacesia – in occasione dei lavori di metanizzazione. Ad annunciarlo è lo stesso comune che precisa che il tratto interessato è quello in prossimità del bivio tra contrada Piantonata e la zona denominata Patongo.

"È una disponibilità che apprezziamo ed è in buona sostanza chiesto dal mio Comune – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Unireti sta procedendo celermente, così come avevamo progettato come amministrazione comunale, a creare tutte le condizioni per la fornitura del servizio metano a tutti quei nostri cittadini. Grazie a questo intervento la Unireti ripristinerà l’intera sede stradale provinciale interessata agli interventi. Si tratta di un tratto di strada molto trafficato e importante perché collega il centro abitato all’area industriale in Val di Sangro, alla fondovalle, al casello autostradale dell'A14, alla zona artigianale della Pedemontana e all’ampio territorio agricolo. Inoltre, la giunta comunale chiede alla Provincia di inserire tra i progetti urgenti da finanziare anche l’intera strada, perché ci sono pezzi in condizioni pietose".