Incidente in A14, coinvolte un’auto e una moto: code in autostrada

13.30 - Riaperto al traffico anche il tratto dove si è verificato l'incidente.

Al momento si segnalano 2 km di coda tra Lanciano e Val di Sangro in entrambe le direzioni.

13.25 - Con la ripartenza dell'elisoccorso è in via di ripristioni la circolazione stradale. Resta bloccato il tratto dove si è verificato l'incidente, in direzione sud. Riaperta la corsia nord.

A chi è diretto verso Pescara, dove si segnalano 2 km di coda si consiglia di uscire a Val di Sangro e rientrare a Lanciano dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

13.00 - Incidente in A14, nel tratto tra Lanciano e Val di Sangro in direzione sud. Al km 416,8, alle ore 12.30, si è verificato lo scontro che tra un'autovettura e una moto. Per il motoclista, finito a terra, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Proprio per far atterrare l'elicottero il traffico è bloccato con code in entrambe le direzioni, per agevolare l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Viabilità - In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lanciano dove si è formato un km di coda, è possibile rientrare a Val di Sangro dopo aver utilizzato la viabilità ordinaria. A chi è diretto verso Pescara si consiglia di uscire a Val di Sangro e rientrare a Lanciano dopo aver percorso la viablità ordinaria.

in aggiornamento