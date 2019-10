Atessa, bonificata la discarica abusiva in contrada Saletti

È stata bonificata, di nuovo, questa mattina, la discarica abusiva situata sotto il cavalcavia di contrada Saletti ad Atessa. Una squadra della società Ecolan, insieme con gli operai del Comune, con mezzi meccanici – gru ed escavatore - ha provveduto a rimuovere la montagna di rifiuti accatastati in quella zona da cittadini che violano leggi e regolamenti. Il sito era stato ripulito appena dieci mesi fa.

“L'abbandono dei rifiuti di ogni genere, che troviamo ogni giorno lungo le strade, sugli argini dei corsi d'acqua e nei posti più isolati del territorio, - dice il sindaco Giulio Borrelli - rappresenta un fenomeno grave ed è espressione di comportamenti incivili che, tutti insieme, dobbiamo combattere, adottando le sanzioni previste dalla legge ed educando meglio coloro che non rispettano le regole. Il Comune - aggiunge - ha provveduto alla riorganizzazione del servizio di igiene urbana per offrire un migliore servizio ai cittadini. Non è concepibile che pochi mascalzoni compromettano questo lavoro”.

Ad Atessa, in località Capragrassa, esiste un Centro di Raccolta, aperto tre giorni alla settimana (martedi, giovedi e sabato dalle 7 alle 15) per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e pericolosi, che non possono essere conferiti attraverso la raccolta ordinaria. A Capragrassa sono in corso anche lavori di ampliamento e potenziamento del centro per realizzare una “Stazione ecologica”, che possa rimanere aperta tutti i giorni. Sarà così offerto un servizio continuativo, sempre più efficiente, con lo scòpo di eliminare, o quantomeno limitare, il problema dell'abbandono dei rifiuti.

Esiste il servizio a domicilio per la raccolta dei rifiuti domestici ingombranti (elettrodomestici, apparecchi elettrici etc). Questo servizio può essere attivato a richiesta del cittadino, con una semplice telefonata.C'è un “Centro del riuso”, dove si possono portare beni ed oggetti non più utilizzati, ma in buono stato, che vengono messi a disposizione di cittadini meno fortunati e più bisognosi. La società Ecolan ha inoltre installato, sul territorio, 3 isole ecologiche, destinate allo smaltimento dei rifiuti domestici, al di fuori del normale sistema di raccolta. Sono stati altresì installati, nel centro storico, 8 contenitori (con relativi sacchetti) per la raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari degli animali. Ogni anno viene infine organizzata con Legambiente – che va ringraziata assieme a tutte le associazioni ambientaliste, che lavorano per diffondere messaggi educativi – la giornata di “Puliamo il Mondo”. Ci sono anche altre giornate nelle scuole per educare al rispetto dell'ambiente. Sono occasioni per riflettere sui rischi che corre il nostro pianeta a causa di comportamenti irresponsabili dell'uomo.

“Il Comune di Atessa – sottolinea ancora Borrelli – ha organizzato, con Ecolan, un sistema di raccolta di rifiuti per fornire un servizio il più efficiente possibile. Cerchiamo, ogni giorno, di migliorare ulteriormente questi interventi, ma tutte queste misure non bastano se non c'è una partecipazione convinta e responsabile dei cittadini. Facciamo appello a tutti affinché ci aiutino a tenere pulita la città e a rispettare di più l'ambiente”.