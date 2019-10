Sevel, ancora sospesa la produzione

Produzione ferma per ancora due turni in Sevel. La sospensione prosegue dunque nel terzo turno di oggi, martedì 15 ottobre e sul primo di domani, mercoledì 16.

Lo stop, iniziato venerdì scorso, si è reso necessario a causa del mancato arrivo dei materiali dall’azienda FCA di Cassino, ancora parzialmente sotto sequestro, dopo un incidente mortale [LEGGI QUI]. Il fermo lavorativo in Sevel, in questi giorni, ha causato il blocco anche di altre fabbriche dell’indotto Sevel, come la Isringhausen, che si è vista costretta alla cassa integrazione per i suoi 380 operai [LEGGI QUI].

La situazione a Cassino, la riunione tenutasi poco fa, sembra essere ancora lontana dallo sbloccarsi.