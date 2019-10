La pet therapy in un incontro formativo ad Atessa

Protagonista la pet therapy, con prove pratiche con animali, nel convegno promosso dal Comune di Atessa per il prossimo 26 ottobre. L'incontro, dal titolo “IAA: un campo riabilitativo in continuo sviluppo”, si svolgerà nella sala polivalente comunale ed avrà anche valenza formativa, con rilascio di attestati e crediti per i partecipanti.

La pet therapy è una pratica di supporto ad altre forme di terapia tradizionali. Ha cominciato a fare breccia negli anni Sessanta. “Gli IAA, Interventi Assistiti con Animali – spiegano gli organizzatori dell'evento - sono basati sulla fondamentale importanza che la relazione uomo-animale ha avuto nei millenni. Dal 2015 il settore è regolamentato da linee guida nazionali a seguito di un accordo Stato-Regioni, recepito da tutte le Regioni italiane”.

“Gli animali - afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Atessa, Giovanna Ceroli - sono in grado di promuovere attività fisiche e ricreative, catalizzano relazioni sociali e comunicazione, riducono il senso di solitudine ed aiutano a fronteggiare situazioni di ansia e stress. Grazie ad una equipe multidisciplinare specializzata si potrà conoscere meglio, anche con la presenza di una parte pratica, questi interventi, che funzionano e favoriscono l’apertura a nuove esperienze, nuovi modi di comunicazione, nuovi interessi”.

“È un'iniziativa originale ed importante – rimarca il sindaco, Giulio Borrelli – sia per gli argomenti trattati che per il livello professionale dei relatori. Rappresenta davvero una grande opportunità, non solo per la nostra città".

L'inizio dei lavori è previsto alle 9.30 del mattino e saranno aperti dal sindaco di Atessa e dall'assessore alle Politiche Sociali. Interverranno: Assunta Papa, medico psichiatra, direttore sanitario del Centro di riabilitazione equestre “De Marco” di Roma e responsabile progetto IAA/TAA, che illustrerà gli “IAA secondo le linee guida nazionali. Il ruolo dell'animale come coterapeuta”; Erica De Simone, responsabile Marketing e comunicazione del “De Marco”, che parlerà di “IAA e territorio: il panorama italico”; Lara Crescimbene, biologa, coadiutore del cane del gatto e del coniglio, che si soffermerà sugli “Interventi assistiti con l'ausilio del cane: basi teoriche e campi di applicazione”. Saranno mostrati anche alcuni video, durante i quali ci sarà discussione interattiva.

Dopo la pausa pranzo si riprenderà alle 14, con esperienze pratiche con un cane messo in campo da Lara Crescimbene. Di “Riabilitazione equestre: indicazioni terapeutiche, rischi e controindicazioni” parlerà Martina De Angelis, neuropsicomotricista dell'età evolutiva e referente del progetto EAA/TAA. A chiudere la giornata sarà Stefania De Risio, psicologa, psicoterapeuta, che spiegherà le “Terapie assistite da animali: un'opportunità riabilitativa integrativa sul territorio”.

Iscrizioni entro il 24 ottobre. Info e prenotazioni erica@ericasimone.it o 3470361720.