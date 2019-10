Incidente tra i campi a Casoli, muore un 69enne

Un uomo di 69 anni, Nicola Sergio Civitella, è morto ieri pomeriggio a Casoli. Civitella – residente a Varese, ma originario del posto – stava pulendo un terreno di sua proprietà in località "Caprafico" quando il suo trattore gommato si è ribaltato finendo in un fossato.

Nell'incidente il pesante mezzo ha reciso l'arteria femorale causando il dissanguamento del 69enne. L'allarme è stato lanciato dai familiari che non lo hanno visto rientrare a casa. Il 118 arrivato sul posto ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma ormai non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Meno di una settimana fa, un 52enne residente a San Salvo è rimasto gravemente ferito a uuna gamba a Schiavi d'Abruzzo mentre usava un tagliaerba [LEGGI].