Sevel, la produzione si ferma anche lunedì 14 ottobre

Prosegue lo stop produttivo in Sevel a causa del mancato arrivo del materiale da Cassino per la chiusura dello stabilimento a seguito di un incidente mortale [LEGGI QUI].

La magistratura non ancora toglie i sigilli dall’azienda del frusinate e così la Sevel ha comunicato ufficialmente la sospensione dell’attività lavorativa anche per lunedì 14 ottobre nel primo e secondo turno.

Il blocco delle attività dello stabilimento in Val di Sangro sta causando notevoli danni e disagi alle aziende dell'indotto che operano sul territorio come la Isringhausen che si è vista costretta ad attivare la cassa integrazione per i propri 380 dipendenti [LEGGI QUI] fino alla ripresa dell'attività di Sevel.