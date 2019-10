Rocca San Giovanni, una visita con "La domenica nel borgo"

Basta affacciarsi dalle feritoie delle mura medievali, rivolgendo lo sguardo al maestoso Torrione che domina la parte antica del borgo, o passeggiare tra i numerosi vicoli, custodi di un glorioso passato, per scoprire il fascino nascosto che Rocca San Giovanni conserva nel cuore del suo centro storico e rivela ai turisti nel corso delle visite guidate.

Essere accolti con garbo e gentilezza, ascoltare racconti e testimonianze vissute, riscoprire usi e tradizioni locali, è il miglior biglietto da visita che ogni borgo possa offrire ai suoi visitatori.

È questo lo spirito alla base dell’iniziativa “La Domenica nel Borgo”, con la quale i paesi aderenti al club dei Borghi più belli d’Italia, ogni anno, nella seconda domenica di ottobre, aprono le loro porte per accogliere migliaia di ospiti nei centri storici, nelle piazze, nei musei, nei palazzi, nei giardini, nelle chiese e in tutti quei luoghi simbolo di un’Italia “nascosta”, da conoscere e tramandare.

Rocca San Giovanni non sarà da meno e anche quest’anno animerà il paese con numerosi e interessanti appuntamenti. Il programma prevede la partecipazione degli alunni frequentanti la terza media del Plesso scolastico “Ercicle D’Antonio”, che saranno guide d'eccezione, trasformandosi in veri e propri "Ciceroni per un giorno", per poi dar vita ad una divertente “caccia al tesoro” a tema storico, preceduta da una gustosa merenda.