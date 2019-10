Il 27 ottobre torna la Camminata tra gli Ulivi

“Non è solo camminare per ammirare il paesaggio rivestito dagli olivi, ma anche comprendere come questa eccellenza si inserisca nell’economia locale. La Camminata tra gli Ulivi è un percorso alla scoperta di piante secolari, talvolta addirittura millenarie, tra storia e conoscenza e per capire quanto lavoro c’è dietro ogni singola azienda prima di arrivare a realizzare uno dei prodotti più caratteristici del nostro territorio“.

È così che il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, presenta la Camminata tra gli Ulivi 2019, giunta alla terza edizione, che si svolgerà il prossimo 27 ottobre. Fossacesia è tra le 11 località abruzzesi scelte per la manifestazione che si tiene in contemporanea in tutta Italia e promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che quest’anno festeggia i 25 anni di attività.

“È un evento che coinvolge molte persone e questa partecipazione dimostra quanto interesse vi sia sull’olio – dice Alberto Marrone, consigliere comunale delegato alle tematiche relative all’Agricoltura e alla Città dell’Olio e Città del Vino -. Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo selezionato un percorso tra gli olivi con caratteristiche uniche, storiche e ambientali con eventi dedicati a famiglie e appassionati, attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde di Fossacesia”.