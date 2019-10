Frana in via Bonavia, aperto il cantiere

Aperto il cantiere per la messa in sicurezza della zona di via Bonavia che, negli anni passati, è stata oggetto di dissesto idrogeologico. Il Comune di Fossacesia, che ha ricevuto un primo finanziamento di un milione di euro, prima dell’apertura del cantiere, ha trasmesso una nota alla Provincia di Chieti in quanto la frana ha interessato anche parte della strada Provinciale per Rocca San Giovanni, si cito dopo il lavatoio del Comune.

"Con le nostre riunioni e relazioni è stato possibile stabilire bene le competenze e i relativi interventi – ha detto il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. La Provincia interverrà posizionando una rete paramassi a protezione della Provinciale per la sicurezza di quanti si troveranno a transitare sulla strada”.

È un lavoro che va ulteriormente incrementato con delle risorse per poter coprire gran parte della scarpata. Nella giornata di oggi Di Giuseppantonio ha inoltre effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. Riferirà poi l'esito al dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Nicola Pasquini, al quale chiederà altri interventi necessari per una più migliore e più accurata sicurezza.