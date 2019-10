Fossacesia, una festa per i primi 130 giorni della giunta Di Giuseppantonio

Un incontro nel quale tracciare un primo bilancio sull’attività amministrativa svolta nei primi 130 giorni dell’amministrazione comunale di Fossacesia. Soprattutto un incontro con i cittadini, così come promesso dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio dopo la sua rielezione alla guida di Fossacesia.

Queste le premesse della festa in programma domani, sabato 5 ottobre, alle ore 20.30, nel salone delle cerimonie dell’hotel Giardino, e intitolata “I nostri primi 130 giorni”. Oltre a primo cittadino, saranno presenti gli assessori Maria Angela Galante, Giovanni Finoro, Danilo Petragnani, Maura Sgrignuoli e i consiglieri Maria Felicia Verratti, Umberto Petrosemolo, Ester Sara Di Filippo e Alberto Marrone eletti nelle comunali dello scorso maggio nella lista “Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio sindaco”.

“È nostro intento proseguire negli incontri che abbiamo già tenuto in alcune zone della città con i nostri concittadini – precisa Di Giuseppantonio -. Con loro vogliamo ripercorre alcune delle attività svolte in questo primo scorcio di legislatura e illustrare quanto faremo nell’immediato futuro. È un confronto che tra l’altro arriva dopo gli eventi estivi e del riscontro positivo ottenuto da Fossacesia, che nella stagione 2019 ha fatto segnare un incremento turistico senza precedenti. Nei prossimi mesi - conclude il sindaco - metteremo in cantiere nuovi progetti per Fossacesia, che vogliamo modernizzare e far diventare protagonista nel territorio”.