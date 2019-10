Esteso incendio nei campi nella zona al confine tra val di Sangro e Vastese

Un esteso incendio sta interessando dalla tarda mattinata la zona al confine la val di Sangro e il Vastese. I primi focolai sono stati avvistati nel territorio di Atessa, nella zona al confine con contrada Lentisce nel comune di Guilmi.

Con il vento caldo che soffia in giornata il fuoco si è propagato alle aree circostanti, arrivando ad interessare una estesa porzione di vallata arrivando anche vicina ai terreni nei comuni di Carpineto Sinello, Tornareccio e Casalanguida. Si tratta di zone già interessate in passato da incendi molto estesi.

È in corso l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco per arginare il fronte del fuoco ed evitare che possa causare molti danni. Si sono attivati anche i sindaci dei Comuni interessati per monitorare la situazione.

seguono aggiornamenti