Conclusa sabato a Fossacesia la sesta edizione del "Prodotto Topico"

Si è conclusa sabato 28 settembre al Parco dei Priori a Fossacesia la sesta edizione del Prodotto Topico, iniziata lo scorso 13 luglio a San Salvo Marina e sono stati premiati i vincitori selezionati nelle sei tappe estive di questa edizione.

I premiati, oltre a ricevere la pergamena che li ha dichiarati tali, hanno preparato il menù dei vincitori così composto: panelle alla ventricina di Scerni; cavatello in guazzetto di Vasto e pasta alla mollica di San Martino in Pensilis; cif e ciaf di ventricina e cous cous del Marocco (che si è aggiudicato anche il primo posto tra i prodotti esteri); bocconotto di Pollutri e genzianotto di Ripa Teatina.

Prima del pranzo topico, i presenti si sono riuniti per prendere atto del Regolamento della prossima edizione, che prevede a metà luglio una "quattro giorni" (con cento prodotti topici, gastronomici ed etnico-artigianali) sul lungomare di San Salvo. Dopo il ferragosto la finalissima ad Agnone; nei sabati intermedi le finali di area presso i Comuni che si candideranno entro la primavera prossima.

Alla suggestiva cerimonia erano presenti gli assessori Tonino Marcello di San Salvo, Maura Sgrignuoli di Fossacesia ed Antonio Di Martino di Pollutri, oltre ovviamente al sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio.

Il sindaco ha ribadito la disponibilità del suo Comune per progetti di promozione del turismo enogastronomico, in cui è impegnata la Comunità del Prodotto topico. Il promotore, Orazio Di Stefano, nel corso della riunione dei produttori, ha auspicato che il 2020 possa essere l'anno buono in cui concretizzare l’idea lanciata da Michele Daniele di battere il record mondiale (world guinness record) della tavolata (topica) più lunga del mondo.