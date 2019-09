Fossacesia, nuovo volto per piazza Fantini

Prosegue il programma di ammodernamento e decoro urbano di Fossacesia. Piazza Fantini, che nel recente passato è stata interessata a interventi che hanno riguardato il monumento dei caduti, la sistemazione delle aiuole, ora avrà nuove panchine.

“L’Amministrazione comunale vuole fare in modo che la piazza torni ad essere non solo punto d’incontro, ma anche luogo di appartenenza per i cittadini – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Le nuove attività avviate su piazza Fantini hanno reso più vivace il nostro centro cittadino e la sistemazione della panchine favorirà certamente una maggiore presenza e migliorerà l’accoglienza a Fossacesia”.

Le panchine, in modo alternato, saranno temporaneamente rimosse per essere sottoposte ad un trattamento di rifacimento, grazie al quale assumeranno una nuova veste. “Si tratta di interventi semplici, ma necessari – dichiara Giovanni Finoro, assessore al Decoro Urbano – attraverso i quali riusciamo a rendere Fossacesia davvero più accogliente, come del resto è giusto che sia per chi ci vive e per chi vi viene a soggiornare per le vacanze”.