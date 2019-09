Fossacesia punta al potenziamento del distretto sanitario

Potenziamento del distretto sanitario con tutto ciò che ne deriva. È stato questo l’oggetto del colloquio tra il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a Pescara, e l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

“Puntiamo a consolidare il ruolo del distretto sanitario a livello comprensoriale – ha precisato il Di Giuseppantonio -. È un obiettivo che ci siamo prefissati nel programma politico-amministrativo sul quale i nostri cittadini ci hanno dato fiducia nelle elezioni comunali del maggio scorso. Il nostro distretto offre già molti servizi agli utenti ma il loro numero è cresciuto e con essi la richiesta di nuove prestazioni. Sono molti coloro che, quotidianamente, si presentano alla struttura per varie necessità, e non solo coloro che risiedono a Fossacesia, ma provenienti anche da altre zone fuori dei confini comunali. Stiamo anche valutando l’opportunità trovare nuovi spazi per ospitare il Distretto. Per tutte queste ragioni - ha specificato ancora il sindaco - ho chiesto un incontro con l’assessore Verì per discutere con lei sulla possibilità di aumentare le prestazioni sanitarie. Siamo fiduciosi che le nostre richieste troveranno presto una positiva risposta”.

L’assessore Verì, da parte sua, ha preannunciato che dopo l’insediamento del nuovo direttore Generale dell’azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti farà un sopralluogo nella sede distrettuale di Fossacesia.