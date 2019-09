E-Missione 0, a Fossacesia il primo raduno delle auto elettriche

I tempi cambiano e le nuove forme di mobilità si fanno strada. Una volta i raduni automobilistici erano sinonimo di "rombo di motori”, oggi le strade vengono percorse da auto sempre belle, ma silenziose.

È accaduto così anche nell’ultimo fine settimana a Fossacesia, da dove è partita la manifestazione organizzata dal gruppo “Mobilità elettrica Marche, Abruzzo e Molise” e il gruppo “Viaggiare in Elettrico”, che ha portato gli equipaggi partecipanti da San Giovanni in Venere, attraverso la Costa dei Trabocchi, fino alla meta finale di Roccascalegna. Una giornata green che ha voluto portare all’attenzione le nuove frontiere della mobilità sostenibile sulla quale Fossacesia si sta già muovendo da tempo.

“Siamo stati tra i primi Comuni in Abruzzo ad aver recepito il DPR 380/01 nel proprio regolamento edilizio. Il consiglio comunale infatti – ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - il 21 dicembre 2017, ha approvato una nuova norma del Testo unico dell’edilizia (articolo 4 del Dpr 380/2001) che vincola gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli”.

Prima della partenza del raduno un bambino ha letto una lettera rivolta al sindaco Di Giuseppantonio, alla presenza dell'assessore alla Mobilita Giovanni Finoro, nella quale si chiede l’installazione di punti di ricarica per auto in città.

“Stiamo già studiando dove installarli per facilitare il rifornimento dei veicoli elettrici – hanno spiegato Di Giuseppantonio e Finoro -. Manifestazioni come quella di cui Fossacesia è stata protagonista va apprezzata perché è stata un’occasione unica per informarsi direttamente da chi guida elettrico sui vantaggi e le difficoltà della scelta tecnologica del futuro e constatare come le Amministrazioni si stanno muovendo per rendere le città più green”.