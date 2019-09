Fossacesia, ammodernamento del campo "Vincenzo Granata"

Un tavolo tecnico sui lavori di ammodernamento del campo sportivo “Vincenzo Granata” si è tenuto questa mattina al comune di Fossacesia. L’incontro, al quale hanno preso parte il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l’assessore all’impiantistica sportiva, Maura Sgrignuoli, il responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia, Silvano Sgariglia, e i tecnici incaricati della progettazione del nuovo impianto, si è reso necessario per apportare alcune modifiche sul piano originario per rispettare quanto rilevato dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

“Sono osservazioni che riguardano in particolare le modifiche alle uscite di sicurezza inizialmente progettate per gli spettatori e per gli atleti – ha dichiarato Di Giuseppantonio -. Stiamo comunque procedendo per fare in modo che il Granata, al più presto, possa avere quell’ammodernamento per il quale abbiamo lavorato per anni. Le spese che il Comune sta affrontando sono notevoli ma, nonostante tutto, andiamo avanti, nutrendo anche la speranza che i finanziamenti promessi arrivino”.

Il sindaco e l'assessore Sgrignuoli hanno chiesto al settore tecnico del Comune di avviare, dopo l'approvazione definitiva del progetto, la gara di appalto per consentire entro l'anno l'apertura del cantiere. Altro aspetto affrontato e risolto oggi nel corso dell’incontro, riguarda il servizio docce degli atleti.

“Abbiamo deciso di installare un accumulatore di acqua calda sanitaria di dimensioni maggiori – ha annunciato Sgrignuoli -. Il ‘Vincenzo Granata’ quest’anno, alla ripresa delle attività, ha visto crescere il numero dei tesserati, soprattutto delle formazioni giovanili, e l’impianto esistente non è in grado di soddisfare tutti coloro che lo frequentano”.