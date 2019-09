E - Mission 0 in Abruzzo, si parte da San Giovanni in Venere

Anche Legambiente Abruzzo, grazie alla collaborazione con Nissan Italia, parteciperà alla prima edizione interregionale di “E-MISSIONE 0”. Il raduno che si terrà a San Giovanni in Venere, a Fossacessia, intorno alle 9.30-10, per poi partire alla volta di Roccascalegna con un tour nei borghi autentici dell’entroterra.

Un’esperienza, la prima in Abruzzo, che racconta quanto l’auto elettrica sia già il presente ed abbraccia il quotidiano di famiglie che hanno scelto di investire su mezzi a zero emissioni. Sarà un appuntamento che vedrà in movimento diversi modelli di auto di più case automobilistiche, raccontato dai protagonisti diretti che hanno deciso di investire su mezzi di mobilità non inquinanti e non climalteranti.

Un modo diverso di guidare, ricaricare e vivere il quotidiano, contribuendo al miglioramento della nostra salute e del nostro pianeta.