Fossacesia, nuova illuminazione sulla Fondovalle Sangro

Nuova illuminazione pubblica all’uscita per Fossacesia della strada statale 652 di Fondovalle Sangro. Ad annunciarlo è l’Anas che, dopo diverse segnalazioni da parte dell’amministrazione comunale, ha deciso di occuparsi di quella tratta di strada a scorrimento veloce, a carreggiata unica e due corsie complessive, senza incroci a raso e senza attraversamenti di centri abitati.

“Sono lavori che attendavamo da tempo e che in più occasioni avevamo sollecitato all’Anas, che ringrazio pubblicamente per quanto fatto – ha sottolineato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. L’Azienda ha compreso perfettamente le ragioni per le quali abbiamo insistito, soprattutto perché la Fondovalle Sangro è un’arteria che quotidianamente è percorsa da migliaia e migliaia di veicoli e l’uscita di Fossacesia è tra le più frequentate e doveva essere messa in sicurezza”. Gli interventi sono previsti entro il mese di settembre.