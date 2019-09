Immobili ex tracciato ferroviario, Di Giuseppantonio chiede un tavolo di lavoro alla Provincia

Una richiesta per la convocazione di un tavolo di lavoro per la valorizzazione ai fini pubblici delle aree dell’ex tracciato ferroviario dismesso sulla Costa dei Trabocchi, è stata formalmente inviata dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo.

Nella missiva, trasmessa in queste ore a Pupillo, alla Regione Abruzzo e ai sindaci di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto, Di Giuseppantonio ricorda come “prima da presidente della Provincia di Chieti ed attualmente da sindaco del comune di Fossacesia, ho sempre seguito direttamente e con attenzione le vicende legate alla realizzazione della Via Verde. Finalmente oggi siamo in vista della conclusione dei lavori da parte dell’Amministrazione provinciale di Chieti. Si sta concretizzando quindi l’attesa occasione per tutta la costa di veder nascere una nuova opportunità di sviluppo per l’economia del turismo e di crescita economica per l’intero territorio”.

La Via Verde e l’insieme degli immobili dell’ex tracciato ferroviario, costituiscono una vera “opera territoriale” attorno alla quale poter costruire un “marketing territoriale” per lo sviluppo del comprensorio della Costa dei Trabocchi nel lungo periodo e che abbia un effetto duraturo e stabile sull’economia del nostro territorio. “La sfida che ci attende - prosegue Di Giuseppantonio - è davvero unica e si inserisce in un momento storico molto complesso e delicato, dove il rilancio dell’economia del turismo può creare un’enorme opportunità di crescita socio-economica a sostegno di una economia regionale che vive un momento difficile”.

I temi da sviluppare e gestire sono davvero innumerevoli, oltre a quelli legati strettamente alla ricettività ed ai servizi turistici, ci sono quelli legati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali, costruzione e rafforzamento delle tipicità e costumi locali, all’artigianato, ai servizi alla mobilità soprattutto a quella sostenibile, ed a tutte le attività in qualche modo legate e trascinate dall’economia del turismo.

“Al di fuori di visioni campanilistiche, - afferma il sindaco di Fossacesia - credo fermamente che abbiamo di fronte l’opportunità imperdibile di dare vita, attorno alla Via Verde, alla rigenerazione di un territorio. La visione strategica che mi ha ispirato nel percorso di ideazione e condivisione di quest’opera, è finalizzata ad ottenere una immagine futura del territorio della Via Verde coerente ed unitaria, per elementi paesaggistici, costruttivi, infrastrutturali e per servizi offerti, nel rispetto dei temi della sostenibilità, di risparmio e di tutela delle risorse, per il rilancio del nostro splendido territorio attraverso un’unica immagine iconica, quella della Costa dei Trabocchi”.

Di Giuseppantonio quindi insiste per un incontro per definire il miglior modello di gestione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, con la partecipazione e condivisione continua di tutti i soggetti istituzionali coinvolti per mettere sul tavolo aspetti legati alla manutenzione, vigilanza e controllo della Via Verde, all’individuazione e gestione dei parcheggi “tema quanto mai attuale ed all’attenzione di tutti, alla concessione ed utilizzazione delle aree limitrofe ed alla definizione di un piano di gestione che possa contemplare tutte le suddette urgenti tematiche, per una visione unitaria delle soluzioni da adottare. Non in ultimo - conclude Di Giuseppantonio - sarà da porre all’ordine del giorno l’acquisizione e la definizione delle destinazioni d’uso degli edifici delle ex stazioni ferroviarie, ancora in proprietà alle Ferrovie dello Stato e per i quali a breve, nel febbraio 2020, scadrà il contratto di comodato d’uso gratuito a favore dei comuni della Costa”.