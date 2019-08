La grandine non ferma il Festival del peperone dolce: oggi si recupera la giornata di ieri

La violenta grandinata che si è abbattuta ieri su Altino ha indotto gli organizzatori del Festival del peperone dolce a prorogare di un giorno l'undicesima edizione dell'evento.

"Oggi siamo di nuovo pronti ad accogliere tutti per celebrare il nostro amato peperone", è l'invito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale Peperone dolce di Altino. "Non c'era alcuna allerta meteo di precipitazioni intense per la giornata di sabato 24 agosto. L'organizzazione del Festival era, tuttavia, preparata a sostenere i disagi di una leggera pioggia, come accaduto nella giornata di venerdì 23, e a proseguire nell'erogazione dei menu. Invece si è scatenato, all'improvviso, un fortissimo temporale, con pioggia, grandine e raffiche di vento. Sospeso il Palio culinario delle contrade, l'organizzazione ha garantito in sicurezza lo sgombero delle aree. Grazie anche agli altinesi, che hanno aperto le loro case, e al parroco, che ha messo a disposizione la chiesa parrocchiale. Passato il temporale, alcune contrade sono riuscite a riaccendere i fornelli e a soddisfare i palati più intrepidi che hanno voluto, anche a tarda sera, venire a trovarci. Oggi siamo di nuovo pronti ad accogliere tutti".