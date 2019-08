A San Giovanni in Venere torna Adriatica Cabaret

Anno 2019. Edizione numero 19. Dopo il successo dello scorso anno, torna puntuale l’appuntamento estivo con le due serate finali del Festival nazionale Adriatica Cabaret, in scena il 23 e il 24 agosto 2019, alle 20:30, nella splendida cornice della piazza antistante l’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

Due serate ricche di divertimento e non solo, visto che Adriatica Cabaret è soprattutto un incubatoio di talenti. I concorrenti semifinalisti si sfideranno per la finale del 24 agosto, serata in cui saranno consegnati il Delfino d’Oro e il Delfino d’Argento, rispettivamente al primo e al secondo classificato scelti da una giuria qualificata composta da registi, giornalisti, attori, cabarettisti, autori, produttori e conduttori televisivi.

Molti gli ospiti, a cominciare, nella prima serata, dal direttore artistico Ivaldo Rulli, e poi Rosalia Porcaro, Ennio Monachesi, il vincitore della III edizione e del decennale del Festival, Massimo Burgada. Nella gran serata finale, atteso il grande ritorno di Pablo e Pedro che intratterranno il pubblico con i loro innumerevoli personaggi e la loro spontaneità.

Tra le tante sorprese e i tanti ospiti della finalissima, anche la presenza degli A4, vincitori della scorsa edizione, e di tanti altri amici di Adriatica Cabaret. La serata di semifinale è presentata da Matteo Cotellessa, giornalista Mediaset e vice direttore artistico del Festival, insieme ad Ivaldo Rulli e Massimo Burgada. La finalissima è invece presentata da Enzo Appignani e da Maria Rita Piersanti. A fare da contorno alle risate, non mancheranno le coreografie del corpo di ballo di Adriatica Cabaret. L’ingresso è gratuito.