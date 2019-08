Valentino Sirolli lancia "Better": "Una canzone per chi vuole rialzarsi"

"Anche per questa estate ho fatto una canzone nuova e finalmente è online anche il video, anzi il film". Valentino Sirolli presenta la sua nuova creazione musicale. Il dj di Cupello, che da anni suona a Milano e in tanti eventi nazionali e internazionali, ha lanciano nei giorni scorsi Better, la canzone che ha pubblicato su Youtube ed è "disponibile anche su Spotify e tutte le piattaforme digitali".

"Il brano - spiega Valentino - è il seguito del precedente, intolato Free, rilasciato la scorsa estate cercando dfi mantenere uno stile radiofonico ed attuale nel campo della musica elettronica pop. Il brano nasce procedendo sempre nel creare una base e, successivamente, penso alla parte del testo. In verità, ultimamente cerco di testare suoni e idee nei club per vedere come reagiscono le persone e se sto procedendo nella giusta direzione; per Better, è bastata una sola prova per farmi decidere di finirla con questi suoni e su questa linea. Quello che voglio trasmettere con il testo è che la vita può buttarti giù ma, attraverso la musica, si può diventare migliori e più forti e ci si rialza grazie alla musica, come dice il ritornello: 'Oh, better than I used to be yes my stronger that you calling me. And life's gonna pull me down cause I'm better, faster, stronger'. Il brano è stato prodotto a Milano, masterizzato a Los Angels e prodotto, a livello discografico, dalla Esquis Music Records. Il video è stato girato nelle Filippine da Alex Biainch, lo stesso travel blogger che ha lavorato a Free. Il brano è uscito in streaming a Ferragosto, ma ieri è disponibile su Youtube".

Tornare alle origini gli dà sempre emozioni particolari: "Suonando per tutta la stagione invernale a Milano, ballare mi rende molto felice tornare in estate e far ballare Vasto".