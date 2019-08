"Arsenico e vecchi merletti", l’associazione "Il Ponte" porta il teatro a Rocca San Giovanni

“Arsenico e vecchi merletti”. È questo il titolo dello spettacolo che stasera l’associazione culturale “Il Ponte” porterà sul palco di Rocca San Giovanni.

In piazza degli Eroi, gli attori dell’associazione frentana, insignita con diversi premi e riconoscimenti in rassegne e manifestazioni teatrali nazionali, porteranno in scena la commedia dell'autore statunitense Joseph Kesselring, rivisitata ed adattata dal regista Carmine Marino in collaborazione con il Teatro Studio.

La commedia intreccia una trama esilarante a una tessitura di battute irresistibili. Un appuntamento assolutamente da non perdere, il cui inizio è previsto per le 21.30. L’ingresso è libero.