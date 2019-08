Gli Ancestral Music Chamber per l’ultimo appuntamento con Melodie dell’Alba

Saranno le colonne sonore dei più bei film della storia del cinema i protagonisti de terzo e ultimo appuntamento con Melodie dell’Alba, rassegna di concerti al levar del sole, nei luoghi più suggestivi della Costa dei Trabocchi, a cura dell’associazione Sinestesia.

Dopo gli incantevoli concerti dei Tea For Four a Rocca San Giovanni e delle Pop Harps a San Giovanni in Venere, toccherà agli Ancestral Music Chamber accompagnare il sorgere del sole, sul palco del teatro Due Pini di San Vito Chietino.

Simona Colaprisca alla voce, Leila Vinciguerra al flauto, Angelo Centofanti all’oboe, Sandra Rojas al violoncello e Pino Di Florio al pianoforte sono i giovani musicisti lancianesi che hanno deciso di dare vita a questa nuova formazione da camera, dopo essersi affermati nelle più prestigiose istituzioni musicali abruzzesi.

Nascono con l’obiettivo di ricercare, elaborare e riproporre le più belle colonne sonore composte dai più grandi maestri della musica cinematografica, e non solo, degli ultimi tempi. Al pubblico di Melodie dell’Alba sarà proposto un repertorio che spazierà da Morricone a Piovani, fino ad arrivare a musiche più recenti e movimentate come ad esempio quella di “Pirati dei Caraibi”.

L'ingresso è gratuito. Al termine del concerto, colazione offerta dalla pasticceria Rossana Iezzi di San Vito Marina.