Sp Lanciano-Fossacesia, Di Giuseppantonio chiede interventi urgenti

Manto stradale dissestato in molti punti, buche di varie dimensioni che si trasformano in vere e proprie trappole per automobilisti e per chi la percorre su due ruote, insomma un quadro della situazione che conferma quanto sia diventata difficile la praticabilità dell’importante arteria. Le lamentele si susseguono in questo periodo di maggior affluenza della spiaggia di Fossacesia Marina, che ha visto un aumento considerevole di turisti e di villeggianti ma anche di tanti giovani che, soprattutto di sera, affollano i locali del litorale, raggiunti in sella a moto, un viaggio affrontato con grossi rischi per la loro incolumità.

La Lanciano-Fossacesia Marina è stata tra l’altro scenario di numerosi incidenti stradali e nonostante le richieste avanzate singolarmente o congiuntamente dai sindaci dei centri attraversati da questa strada, la situazione da anni è la stessa.

“Segnalazioni, appelli verbali e scritti non hanno avuto finora alcun risultato. – afferma in documento l’amministrazione comunale di Fossacesia, che si è riunita oggi a seguito dell’ennesimo incidente - La Provincia di Chieti aveva annunciato interventi ma finora se ne sono avuti pochissimi e del tutto insufficienti per garantire la sicurezza minima su una strada che durante tutto l’anno è percorsa da auto e bus, per porre rimedio a una situazione che è diventata insostenibile. Per l'ennesima volta chiediamo di procedere almeno a tappezzare le buche più insidiose in attesa di un lavoro di asfaltatura completo, con le risorse previste nel Masterplan, per rendere la strada percorribile e migliorare i collegamenti”.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha preannunciato di inserire in un prossimo consiglio comunale il documento sulla viabilità provinciale che attraversa il territorio di Fossacesia.