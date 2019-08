Ciclismo, a Torino di Sangro il primo trofeo "San Felice"

Inedito evento ciclistico amatoriale su strada per il Velo Club San Salvo a Torino di Sangro che si prepara a organizzare nella data del 22 agosto il Trofeo San Felice sotto l’egida Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

L’amministrazione comunale di Torino di Sangro del sindaco Nino Di Fonso non ha voluto lasciare nulla al caso per allestire l’evento nel miglior modo possibile sul fronte logistico e della sicurezza per fare fronte alle esigenze degli organizzatori capitanati da Tonino Maggitti.

Con ritrovo davanti la chiesa di San Felice alle 15, il percorso di gara è un circuito ondulato di 11,5 chilometri da compiere quattro volte con partenza unica per tutti i ciclomaster alle 16:00. La quota di iscrizione è di 10 euro con l’aggiunta di 2 euro per il chip e le premiazioni interessano i primi cinque di ogni categoria.