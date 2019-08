A Fara San Martino tre giorni di festa per i patroni del paese

Entra nel vivo l’estate 2019 a Fara San Martino con le Feste Patronali in onore di Sant’Emidio, Sant’Antonio e San Rocco. Quattro giorni di festa all’insegna della fede, della cultura e dello spettacolo.

Giovedì 22 agosto si terranno in Piazza Municipale i Giochi Popolari in collaborazione con la Pro-Loco a cui farà seguito la serata enogastromica con musica folk aspettando la mezzanotte per i fuochi pirotecnici di apertura delle feste. Si continuerà poi venerdì 23 agosto alle ore 21,00 con il meraviglioso spettacolo in piazza , aperto a tutti, della cantante Arisa, ancora sabato 24 con la Banda di Bracigliano ed infine domenica 25 agosto alle 21.30 con il divertentissimo spettacolo musicale del gruppo “Tali e Quali Show” e lo spettacolo pirotecnico alla Valle a chiusura delle feste. Nei giorni di festa si tiene inoltre nella Chiesa della Madonna delle Grazie la mostra “I Santi della Porta accanto”.