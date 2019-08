Mettere in luce le zone interne d’Abruzzo: il 18 la presentazione del video "Jesce Sole"

Il 18 agosto 2019, dalle ore 20.00, l’antico borgo di Fallascoso, attualmente frazione di Torricella Peligna, festeggerà il sole e l’obiettivo comune della Pro Loco Lelio Porreca di Torricella Peligna e l’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica di progettare eventi che diano luce a zone interne d’Abruzzo spesso dimenticate dalle istituzioni competenti.

Il Gruppo Transumante, espressione musicale nata dai laboratori musicali della Transumanza Artistica diretti dal suo presidente Ugo Trevale, presenterà il video della canzone “Jesce Sole” a cui hanno partecipato circa 50 figuranti di Torricella Peligna. Il videoclip è stato prodotto dalla Jmotion Film Production e ha la regia di Giuseppe Peluzzi.

La musica dal vivo sarà affidata allo stesso Gruppo Transumante che proporrà musica popolare ricercata fra le tradizioni del meridione italico, in un viaggio che risale alla Sicilia fino ad arrivare all’Abruzzo.

La locale cover band di Rino Gaetano, Dominique La Bass & Modern Jungle Band saprà come sempre far ballare per ore i suoi numerosi estimatori.

Parteciperanno all’evento, con performance, momenti teatrali, mostre ed esposizioni artigianali, artisti provenienti da tutto il mondo fra cui l’argentina Maya Lopez Muro, Ina Ripari e Enzo Correnti, Valentina Di Campli San Vito, l’attore Icks Borea, il poeta Pietro Ottobrini, le video installazioni di _guroga dal Venezuela.

La Transumanza Artistica presenterà anche il corto cinematografico “Parlami” con gli attori Icks Borea e Nicola Liberato, con la partecipazione del pittore Alfredo Troise. Anche il corto “Parlami” ha la regia di Giuseppe Peluzzi ed è prodotto dalla Jmotion Film Production.

Eventi come Jesce Sole, sono possibili grazie all’impegno di persone come Gianfelice Presenza, motore della Lelio Porreca, sognatori e grandi lavoratori che senza aiuto di enti pubblici, cercano di rendere tutto l’anno posto attrattivo, la nostra bella terra verde d’Abruzzo.

Più in alto si va e più si può toccare il cielo!

Comunicato stampa - associazione culturale no profit Transumanza Artistica