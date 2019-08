Arrivano i fondi: a Fossacesia sarà realizzata la piazzetta dei pescatori

A Fossacesia sarà realizzata la Piazzetta dei Pescatori, sulla riviera nord del lungomare, grazie all'arrivo dei fondi regionali. Il Dipartimento delle Politiche dello sviluppo rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, ha infatti comunicato al Comune di Fossacesia che il progetto “Approdi e porti multifunzionali. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta”, che rientrava nel Piano d’azione del FLAG Costa dei Trabocchi relativo al programma operativo FEAMP 2014/2020 - priorità 4 obiettivo specifico 4.1 - azione 1.A.2 approdi e porti multifunzionali - infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta, è stato approvato e finanziato per un importo di € 44.436,14.

“Da anni abbiamo indirizzato i nostri sforzi a salvaguardare la qualità delle acque di balneazione e della pesca. Con la realizzazione della Piazzetta dei Pescatori proseguiamo nel nostro percorso e allarghiamo l’offerta con il pescato locale – sottolinea il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto -. La struttura troverà spazio nell’area di rimessaggio, attualmente destinata alla piccola pesca, in Via Lungomare Nord, migliorando nel contempo gli aspetti ambientali, percettivi e funzionali di quella zona del nostro lungomare. Contribuiremo anche a sostenere il settore della pesca, che potrà guardare al futuro con maggior ottimismo”.