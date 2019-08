Salvini in Abruzzo, domani a Fossacesia per un tuffo in mare

Tappa abruzzese per il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini che domani, giovedì 8 agosto, approfitterà del tour per i comizi estivi per un bagno nel mare della Costa dei Trabocchi.

Prima dei comizi a San Salvo e Pescara, il leader della Lega, sarà a Fossacesia, dalle ore 10 di domani mattina, nello stabilimento Twin Beach, per qualche ora in spiaggia ed un tuffo in mare con la compagna Francesca Verdini.

Prima degli appuntamenti politici, Salvini si concederà ancora qualche ora di relax con un pranzo per pochi intimi sul trabocco Punta Punciosa. L’area sarà interdetta al pubblico. Così come tanti saranno i controlli delle Forze dell’ordine per sbarrare gli accessi via terra alla mattinata in spiaggia del vicepremier del Carroccio.