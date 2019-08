Vertenza Honeywell, firmato accordo con la Baomarc

Accordo siglato tra Honeywell e Baomarc stamattina al Ministero dello Sviluppo Economico.

“Da parte del nuovo acquirente è stato comunicato che è previsto un percorso che partirà a settembre con l'installazione di nuovi macchinari e l'avvio dei colloqui degli ex dipendenti Honeywell. - dicono i responsabili Fiom, Rsa ex Honeywell - Il Mise ha chiesto di programmare un nuovo incontro nella seconda metà di ottobre per un monitoraggio”.

La Fiom ritiene sì questo un primo passo, ma "ci sarà bisogno di ulteriori confronti anche per una verifica totale del bacino interessato e soprattutto per conoscere gli strumenti che potranno essere messi a disposizione per la ricollocazione della totalità dei lavoratori, bisogna tenere sempre presente - conclude la nota - che la durata della Naspi rischia di non coincidere con i tempi previsti per le ricollocazioni, i lavoratori rischiano di non avere più un sostegno al reddito”.