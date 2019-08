Marsilio a San Giovanni in Venere: "Proveremo a reperire fondi"

“Al presidente della Regione, Marco Marsilio, ho chiesto di intervenire per la salvaguardia di San Giovanni in Venere, uno dei monumenti più importanti del nostro Paese e di proprietà del Governo Italiano, e per la sistemazione dei marciapiedi lungo il viale che collega il centro di Fossacesia all’abbazia benedettina, percorsa quotidianamente da numerosi turisti”.

È il primo commento del sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, subito dopo l’incontro che il primo cittadino, l’intero consiglio comunale di Fossacesia, i rappresentanti di alcune associazioni, padre Pierluigi Di Eugenio, priore dell’abbazia e Padre Domenico Lanci, economo, hanno avuto con il Governatore Marsilio. Presente anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Nicola Campitelli. “Devo ringraziare il presidente Marsilio per la disponibilità e per l’interesse dimostrato. C’è da parte sua l’impegno a verificare le condizioni per reperire i fondi necessari per gli interventi richiesti – ha aggiunto Di Giuseppantonio -. Abbiamo avuto modo di effettuare dei sopralluoghi sia su viale San Giovanni in Venere che nell’abbazia, i cui problemi si sono accentuati in seguito alla grandinata del 10 luglio scorso. Ci sono delle pericolose infiltrazioni sul muro sovrastante il Portale della Luna, una parte del monumento tra i più ammirati e di grande pregio artistico, che deve essere urgentemente guarito per non complicare la sua stabilità. San Giovanni in Venere, d’altro canto, è un patrimonio nazionale, meta turistica e di molti religiosi ed è fondamentale averne cura”.

”È difficile rimanere insensibili a queste problematiche – ha tenuto a sottolineare Marsilio, al quale è stato consegnato il progetto elaborato dal settore comunale Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia per il rifacimento dei marciapiedi di viale San Giovanni in Venere, per un importo di 4 milioni di euro -. Non faccio facili promesse e devo ribadire che non sarà facile reperire i fondi necessari per San Giovanni in Venere e per il viale. Esistono però degli aspetti legati alla salvaguardia di un patrimonio artistico, culturale, storico e religioso che non possono essere tralasciati. Così come la sicurezza del viale: ne va dell’incolumità delle persone che lo attraversano e questo rende la richiesta che oggi mi è stata avanzata del tutto fondata ed importante. Il cenobio benedettino - conclude - e la sua area rappresentano per l'Abruzzo un luogo ed un monumento di inestimabile valore”.