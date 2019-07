"Torìo", a Torino di Sangro l’estate è in maschera

Estate in maschera, con musica e balli che andranno avanti per tutta la notte. Il prossimo 3 agosto, a Torino di Sangro, c'è “Torìo”, festa in maschera – la più strampalata dell'anno, promettono gli organizzatori - che si svolgerà nel complesso monumentale di San Felice, in via Sant'Angelo. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune.

“Un appuntamento – spiega Nicola Mancini, presidente della Pro loco – che si rifà al Carnevale invernale, con artisti locali che realizzano carri allegorici da 26 anni. Una tradizione che abbiamo voluto portare anche nella bella stagione. Avremo tanta musica, divertimento e una magica atmosfera”.

Si comincia alle 19. Non c'è l'obbligo di mascherarsi e l'ingresso è libero. In esposizione carri allegorici e pupazzi in cartapesta; ci saranno stand gastronomici e di hobbistica e uno spazio e attività ricreative dedicati ai più piccoli. A suonare il gruppo Hbh Band, che assicura energia e un mix esplosivo delle migliori canzoni di tutti i tempi in uno show coinvolgente; a seguire il dj Francesco Cicchini e il vee-jay Jerry Viviani, in un mix di brani, luci ed effetti visivi.

Previsto anche un concorso per le maschere più belle. “All'ingresso – viene fatto presente dagli organizzatori – ci sarà una postazione dove chi vorrà potrà essere fotografato. Ad ognuno dei partecipanti verrà assegnato un numero che servirà poi alla giuria per decretare i vincitori. A mezzanotte, saranno premiate le maschere più belle da 0 a 6 anni; la maschera singola e quella di gruppo (minimo due persone). “L'importante – viene aggiunto – è scatenare fantasia e creatività”.