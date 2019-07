Oltre 60 eventi per l’estate di Fossacesia

Musica, sport, tradizione, enogastronomia, folklore, cabaret, danza e tanto altro ancora. È il mix che contraddistingue l’edizione 2019 di Bellestate, che animerà Fossacesia fino alla fine del prossimo mese di agosto.

60 gli appuntamenti in programma, con alcune manifestazioni già proposte e che hanno incontrato il favore del pubblico. Una serie di appuntamenti che si svolgeranno in centro città, alla Marina, a Villa Scorciosa e nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, Palazzo dei Priori, pensati per arricchire l’offerta turistica della città.

“Il menù che offriamo è ricco, variegato, importante – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio –. Come ogni stagione, non ci siamo limitati a riproporre le manifestazioni che già hanno riscosso un grande successo, come Naturalmente Fossacesia, il Festival Nazionale Adriatica Cabaret, giunto alla XIX edizione, o il concerto conclusivo dell’Estate Musicale Frentana, dell’Orchestra Sinfonica Giovanile ‘Fedele Fenaroli’ nell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere. Il nostro sforzo è stato incentrato a offrire un programma che guardasse sia al divertimento, che alla promozione della città. Sarà, insomma, un’estate per poter godere Fossacesia”.

Oltre agli eventi già citati, molti altri caratterizzeranno l’estate fossacesiana. Si va dal jazz, alla presentazione di libri. E ancora, la Festa della Bandiera Blu del 1° agosto, simbolo della Fee che Fossacesia si è aggiudicata per la 18esima volta consecutiva, alla moda, all’enogastronomia: Naturalmente Fossacesia, Sagra degli Arrosticini, la tradizionale ‘Sagra della Marrocca’, a Villa Scorciosa.

Altro importante evento, le Feste religiose e quelle patronali dedicate a San Donato nei giorni 7 e 8 agosto. “Sarà una stagione all’insegna del divertimento - spiega l’assessore Maura Sgriguoli –. Abbiamo lavorato molto e in fretta pur di proporre un cartellone di manifestazioni per tutti i gusti. Non dobbiamo dimenticare che la nuova Amministrazione è stata eletta il 26 maggio scorso, poco prima dell’avvio della stagione estiva. Nonostante tutto, gli ospiti che arrivano a Fossacesia e che hanno scelto la nostra città non solo per il sole, il mare e l’accoglienza, qui troveranno occasioni di svago ed intrattenimento. Nel programma ci sono diverse iniziative di grande attrattiva, che siamo sicuri sapranno cogliere l’apprezzamento del vasto pubblico della nostra spiaggia, dai giovani alle famiglie, a conferma della grande attrattività che Fossacesia continua ad avere”.

Il programma completo di Bellestate 2019 è consultabile sulle broucher che sono state distribuite nei locali pubblici del territorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia.