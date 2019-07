A Fossacesia Miss Italia Carlotta Maggiorana incorona Francesca Persiani

È stata la 19enne di Giulianova, Francesca Persiani, la vincitrice della tappa di selezione del concorso Miss Italia che si è svolta a Fossacesia, nella suggestiva location del ristorante La Dea del Mare. Ospite della serata è stata Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, per la prima volta in Abruzzo in veste ufficiale. Le 18 ragazze in concorso hanno sfilato davanti alla giuria, nella serata presentata da Antonella Ciocca, per arrivare al verdetto finale che ha premiato Francesca Persiani come "Miss Miluna - La Dea del mare".

Le altre fasce assegnate sono state al secondo posto con fascia “Miss Bellezza Rocchetta” vinta da Giovanna Morcone, poi fascia di “Miss 3ª classificata” vinta da Brenda Calibeo, fascia “Miss Be Much” vinta da Fabiana Viroglio, fascia “Miss 5ª classificata” vinta da Iris Piovillico, fascia “Miss 6ª classificata” vinta da Mariangela Gaeta, fascia di “Miss Fossacesia” vinta da Francesca Loviglio ed infine fascia di “Miss Mascotte” vinta da Gaia De Archangelis. Le altre ragazze in gara sono state: Lisa Rosa, Ylenia Ciccocioppo, Ilaria De Nardis, Francesca D’Amario, Mara Staniscia, Micaela Rossi, Susanna Cimitan, Alessia e Luana Loviglio.

"Ho ricevuto un calorosa accoglienza dal pubblico locale - ha commentato Carlotta Maggiorana -, come solo gli Abruzzesi sanno fare". Miss Italia si è complimentata per "l’organizzazione che ha saputo mettere in evidenza il binomio della bellezza paesaggistica della Costa dei trabocchi con la bellezza delle miss, tornerò volentieri da queste parti accogliendo l'invito del sindaco Di Giuseppantonio".

L'organizzazione è stata curata dall'Agenzia Pai con i suoi collaboratori Ivria Montedoro, Camillo Del Romano e Valeria Carullo. Nel corso della serata si è esibita la bravissima cantante Francesca Rapino, le foto sono state curate da Alessandro Tornese e Alfredo Picciano, mentre le acconciature sono state curate dai parrucchieri Loretta D’Annunzio e Paola Buda, mentre Elodia Nocciolino ha curato il trucco delle ragazze.