Talami, Federica Carta e New Trolls per l’estate orsognese

I Talami la sera di Ferragosto, Federica Carta il 16 agosto e i New Trolls in concerto il 17 agosto 2019 saranno gli appuntamenti di richiamo e conclusivi dell’Estate a Orsogna 2019 che quest’anno, con la nuova amministrazione comunale e il sindaco Ernesto Salerni, ha cambiato le carte in tavola, rinnovando il programma degli eventi e affidandone la realizzazione alla Società italiana di cultura presieduta da Andrea Mascitti. Il primo appuntamento è per sabato prossimo, 27 luglio, alle ore 21.30 nella chiesa di San Nicola di Bari con il Concerto di flautisti e violoncellisti dei master del Festival “Suoni della Majella” con i maestri Gianluigi Fiordaliso e Luca Truffelli e la partecipazione de “I violoncellieri”.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto il Convento Santissima Annunziata ospiterà la tradizionale Festa della Madonna degli Angeli con le orchestre spettacolo “Silvio e melodia italiana” la prima sera e, il giorno dopo, “Le regine del capitano”.

Sabato 3 e venerdì 9 agosto alle ore 21.30 in piazza Mazzini si terranno due esibizioni di “Estadanza”, la più antica rassegna residenziale di corsi, studi ed eventi sulla danza popolare in Italia che farà tappa a Orsogna grazie alla collaborazione tra l’Associazione corale “La Figlia di Jorio” e “Taranta Associazione culturale tradizioni popolari”. Per una settimana ai corsisti, ospiti in paese, saranno proposte attività didattiche sui balli abruzzesi e spagnoli (grazie a una delegazione che giungerà da Lucena del Cid, paese della provincia di Castellon, per insegnare le tante varianti di jota e fandango) e sui canti e il repertorio musicale popolare.

Domenica 4 agosto alle ore 21.30 alla Torre Di Bene l’Associazione “Il Teatro di Plinio” porterà in scena “Lu fazzole”, commedia in tre atti di Plinio Silverii.

Martedì 6 e mercoledì 7 agosto alle ore 21.30 in piazza Mazzini ci saranno due appuntamenti dedicati al “Cinema sotto il cielo” con il regista e sceneggiatore Francisco José Fernandez: il maestro parlerà dell’«Impronta del suono di Mario Nascimbene» e presenterà il suo ultimo docufilm, “Il mare di Gabriele”, girato l’anno scorso, e “Le voci umane” di Edoardo Ponti con Sofia Loren ed Enrico Lo Verso. Sarà proiettato anche il film più famoso di Fernandez, “Ti voglio bene Eugenio” con Teresa De Sio e Giancarlo Giannini (per quest’opera miglior attore protagonista al Premio David di Donatello).

Lunedì 12 agosto l’Associazione “Teatro ‘80” proporrà alle ore 21.30 alla Torre Di Bene "Da Londra a Napoli, passando per Berlino", viaggio immaginario nel mondo del teatro con la regia di Riccardo Caniglia. Martedì 13 agosto alle 21.30 alla Torre Di Bene i medici Ernesto Salerni e Meri Bonatti racconteranno la figura di Raffaele Paolucci di Valmaggiore, medico chirurgo, politico ed eroe della Prima guerra mondiale.

Mercoledì 14 agosto in piazza Mazzini alle ore 21 doppio concerto del gruppo locale “I pura lana” e degli “Alma Gitana”. Giovedì 15 agosto dalle ore 21.30 tornerà l’edizione estiva della Festa dei Talami, quadri biblici viventi proposti già il martedì di Pasqua.

ll gran finale con la musica, in occasione delle Festività in onore di San Rocco, è previsto per venerdì 16 agosto alle ore 22 in piazza Mazzini con la voce di Federica Carta, divenuta nota al grande pubblico grazie al programma televisivo “Amici”. La sera successiva, sabato 17 agosto, sempre alle ore 22 in piazza Mazzini, appuntamento con i “New Trolls, il mito in concerto”. A mezzanotte ci sarà la benedizione del Sagrato della Chiesa di San Rocco e, a mezzanotte e mezza, fuochi d’artificio musicali.

Il programma religioso prevede il 7 agosto l’inizio della Novena in onore di San Rocco e la Santa Messa vespertina nella Chiesa dedicata al Santo (ore 18.30). A Ferragosto la Santa Messa sarà celebrata alle ore 8.30 e alle 11 nella Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari e alle 18.30 a San Rocco. Il 16 agosto alle ore 8.30 Santa Messa e processione dalla Chiesa di San Rocco alla Parrocchia e Santa Messa a San Nicola alle 11 e alle 18.30. Sabato 17 agosto Santa Messa alle 18.30 a San Nicola di Bari; processione in onore di San Rocco alle 19.15 con chiusura a mezzanotte con la benedizione del Santo.