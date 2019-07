Alice Ricciardi e Karima per il weekend di Atessa in Jazz

Un fine settimana nel segno della buona musica. Torna, infatti, “Atessa in jazz”, due serate di musica con artisti di livello internazionale. L'appuntamento porta la firma del Comune di Atessa e, in particolare, dell'assessorato ai Grandi eventi. La direzione artistica è di Lorenzo Tucci. Particolare rilievo sarà dato, in questa edizione, alle voci femminili, con due protagoniste del jazz italiano.

Il 26 luglio salirà sul palco della città sangrina Alice Ricciardi con il suo quartetto. Energia e classe fanno di lei, cantante e compositrice, un’artista molto apprezzata, anche oltre oceano.

Il 27 luglio suonerà la band di Lorenzo Tucci che vedrà come special guest Karima, cantante eclettica, con grinta e personalità, protagonista del Festival di Sanremo nel 2009. Al gruppo si aggiungerà anche il noto sassofonista Max Ionata.

“Quest'anno – spiega Vincenzo Menna, assessore ai Grandi eventi – abbiamo voluto dare un'impronta diversa ad un appuntamento che da anni caratterizza le nostre estati. E, per questo, abbiamo scelto, in particolare, voci femminili straordinarie”.

“Atessa - afferma il direttore artistico - è una realtà che da sempre ama la musica e, per questo, merita proposte artistiche importanti. Il mio obiettivo è quello di portare avanti, con passione, e supportato dall’amministrazione comunale, che ringrazio sempre per la fiducia accordata, questa rassegna, con lo scopo di soddisfare vari tipi di pubblico, e cercando di proporre sempre artisti diversi, capaci di stimolare la curiosità e l’attenzione di tutti”.

L'appuntamento, per entrambe le serate, è alle 21, in via Trento e Trieste.