Frontale tra bisarca e auto sulla statale 16, muore un 39enne vastese

17.30 - È stata riaperta al traffico la statale 16 dopo la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente.

15.15 - E' un 39enne di Vasto, Marco Trivilini, operaio alla Sevel di Atessa, l'uomo che ha perso la vita nel terribile scontro sulla statale 16. L'incidente è avvenuto nel territorio di Torino di Sangro, a poca distanza del ponte ferroviario, nei pressi dell'incrocio per contrada Palude.



La prima notizia. Torna a macchiarsi di sangue la Statale 16. Un incidente mortale si è verificato al km 497+250 in territorio di Torino di Sangro, in località Le Morge.

Una Fiat Grande Punto, che viaggiava i direzione nord, ha impattato frontalmente con una bisarca che trasportava furgoni e procedeva nel senso di marcia opposto. Per il 39enne di Vasto alla guida dell'automobile, non c'è stato scampo.

Sul posto ci sono i carabinieri di Torino di Sangro, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.

La strada è chiusa in entrambe le direzioni.