Maltempo, Di Giuseppantonio in Regione elenca i danni di Fossacesia

C’era anche il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, nella riunione tecnica convocata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, alla luce degli eventi di ieri per i quali Fossacesia ha chiesto lo stato di calamità naturale [LEGGI QUI].

“Ho illustrato al presidente Marsilio gli ingenti danni provocati dal maltempo a Fossacesia città e lungo il litorale – ha riferito Di Giuseppantonio a conclusione del vertice -. La tempesta di grandine, pioggia e vento ha interessato strutture pubbliche, private, la viabilità, ha provocato danni al comparto agricolo, agli stabilimenti balneari e ha danneggiato numerosissime auto”.

Gli uffici comunali preposti stanno fornendo informazioni ai cittadini in attesa che vengano avviate le procedure per i risarcimenti. “Suggeriamo di descrivere in documenti, di fornire foto e eventuali fatture per riparazioni eseguite per poter successivamente istruire le pratiche per il ristoro dei danni subiti. Mi preme sottolineare - prosegue il sindaco - l’ottimo lavoro svolto durante le fasi critiche dell’emergenza dal Comune, dalla EcoLan, dalla Sasi, dalla Provincia di Chieti e da Enel e Tim a dimostrazione che il lavoro in sinergia è sempre determinante”.

La Regione ha infine comunicato che emanerà le direttive ai Comuni su come raccogliere e presentare le istanze dei cittadini.